Elezioni comunali a Jesi, ecco la scheda elettorale: quando e come si vota

Sono in 5 a correre per la fascia tricolore nella città Jesi. Il 12 giugno prossimo si voterà il successore del sindaco uscente Massimo Bacci. Sono oltre 300 (303 per la precisione) i candidati per la carica di consigliere comunale, mentre sono 13 le liste presentate. A Jesi candidati quattro avvocati e un’insegnante. Si tratta di Paola Cocola, Matteo Marasca, Lorenzo Fiordelmondo, Marco Cercaci ed Antonio Grassetti.

COME SI VOTA

1) Tracciare un solo segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco prescelto;

2) Tracciare un segno solo sul contrassegno di una delle liste oppure tracciare un segno sia sul nominativo del candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata;

3) VOTO DISGIUNTO: esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno su una delle liste ad esso NON collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista NON collegata.

LA SCHEDA ELETTORALE UFFICIALE