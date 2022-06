LA DIRETTA | Jesi sceglie il nuovo sindaco: è il giorno del ballottaggio. Le affluenze in tempo reale

Jesi sceglie il suo nuovo sindaco. Alle 7 di oggi al via il ballottaggio. Domenica 26 giugno Jesi dovrà scegliere a chi affidare l'amministrazione della città per i prossimi cinque anni. A ottenere il maggior numero di voti nella prima tornata elettorale sono stati Matteo Marasca, candidato delle liste civiche ed espressione della giunta uscente, e Lorenzo Fiordelmondo, candidato sindaco per il centrosinistra. Si vota dalle 7 alle 23 e alla chiusura delle urne comincerà lo spoglio delle schede da cui arriverà il nome del nuovo sindaco di Jesi. Fiordelmondo al primo turno ha ottenuto il 45,6% (7.605 voti) mentre Matteo Marasca, appoggiato dalle civiche ha chiuso con il 36,42% (6.074 voti). Proprio quest'ultimo tenta l'impresa, cercando di recuperare i circa 1.600 voti di distanza. Due volti noti della politica locale che si stanno contendendo la fascia di sindaco di Jesi. Alle 12 previsti i primi dati sulle affluenze: ricordiamo che al primo turno a Jesi ha votato il 52,95% degli elettori.

La scheda del ballottaggio: come si vota?

La scheda per il ballottaggio riporta il nome e il cognome dei candidati sindaco, inseriti nell?apposito riquadro, sotto cui sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo dove è scritto il nome del candidato prescelto. Non è ammesso il voto disgiunto. La scelta da effettuare è tra i due primi candidati sindaco e non anche sulle liste (scelta già effettuata al primo turno). La scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo di una lista che appoggia l'altro candidato è nulla. Vince il ballottaggio il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità la vittoria spetta al candidato più anziano di età. Possono partecipare al ballottaggio tutti i cittadini maggiorenni con diritto di voto muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento.

Diretta spoglio: si inizia alle 23