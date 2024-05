SPECIALE ELEZIONI | Franco Sorci sfida il sindaco uscente Marco Filipponi: le liste

GENGA - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Genga

Scendono in campo il sindaco uscente Marco Filipponi e Franco Sorci. Marco Filipponi è sostenuto dalla lista ‘Nuova Genga’ composta da: Nicolas Caldarigi, Ambra Cecchi, Christian Conti, Gianluca Conti, Federico Fedeli, Luciano Garofoli, Mario Mingarelli, Clemente Mulattieri, Fabiana Speranzini e Mario Vescovi. Franco Sorci è sostenuto dalla lista ‘Governo di popolo per Genga’ composta da: Simona Radicioni, Teresa Mogiani, Piero Manoni, Francesco Capitani Berardi, Giancarlo Cesaretti, Andrea Albertini, Francesco Contardi, Carlino Bernardi e Marco Castiello.