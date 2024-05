SPECIALE ELEZIONI | A Filottrano si sfidano Giulioni, Paolorossi e Lorenzini: tutte le liste

FILOTTRANO - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Filottrano

La sfida è a tre. Il sindaco uscente Lauretta Giulioni è sostenuta dalla lista “ViVa Filottrano” con: Andrea Lardini, Doriano Carnevali, Roberto Silvestroni, Andrea Pierella, Antonio Nibali, Francesco Dignani, Giuliana Zitti, Lorenzo Paccamiccio, Martina Pasqualini, Michela Angeletti, Paola Scarponi, Piergiorgio Gobbi. Silvia Lorenzini è appoggiata dalla lista “Filottrano in Comune”: Maria Carla Accattoli, Juri Barboni, Francesca Ciavattini, Michela Coppari, Caterina Coppari, Riccardo Giachini, Giorgio Gioacchini, Vittoria Mazzieri, Giovanni Morresi, Andrea Pancaldi, Federico Pazzaglia, Roberto Pesaresi. Luca Paolorossi si candida a sindaco sostenuto da “Noi per Filottrano”: Alessia Baldi, Ivana Ballante, Teo Benigni, Elia Cardoni, Libera Ciuffreda, Franco Cusini, Nicolas Damen, Michele Fabiani, Teobaldo Giuliodori, Ivano Lorenzini. Vania Marozzi, Valeriano Mazzocco.