Elezioni, Anna Grasso candidata per "Falconara Libertas": «Sicurezza urbana, stop odori e sversamenti in mare»

FALCONARA - Si chiama "Falconara Libertas" la lista civica che presenta Anna Grasso come candidata sindaco di Falconara alle prossime elezioni comunali. Il programma prevede, tra gli altri punti, il "contrasto ai fenomeni odorigeni e sversamenti a mare". C'è anche l'impegno a potenziare i presidi di polizia locale in tutti i quartieri di Falconara con una postazione fissa in spiaggia durante l'estate.