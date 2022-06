Elezioni comunali a Fabriano, ecco la scheda elettorale: quando e come si vota

FABRIANO - Quattro candidati sindaco e 252 nomi per 24 scranni di consigliere comunale. Questo il quadro in vista delle prossime elezioni comunali, in programma domenica 12 giugno. A contendersi il posto come primo cittadino sono Vinicio Arteconi, Ioselito Arcioni, Roberto Sorci e Daniela Ghergo.

COME SI VOTA

1) Tracciare un solo segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco prescelto;

2) Tracciare un segno solo sul contrassegno di una delle liste oppure tracciare un segno sia sul nominativo del candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata;

3) VOTO DISGIUNTO esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno su una delle liste ad esso NON collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista NON collegata.

LA SCHEDA ELETTORALE UFFICIALE