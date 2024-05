SPECIALE ELEZIONI | A Castelplanio Giuseppe Montesi sfida Simone Cola: le liste

CASTELPLANIO - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Castelplanio

La sfida è a due. Giuseppe Montesi, attuale vicesindaco, è sostenuto da “Uniti per Castelplanio”, lista civica di area centrosinistra: Mattia Bocchini, Fabio Badiali, Gabriele Bellini, Chiara Bellino, Ilaria Cascia, Chiara Cicchetti, Nico Consoli, Misa Curci, Roberta D’Aquino, Dina Pierangeli, Michele Prezioso, Marco Scortichini. A sfidarlo Simone Cola, alla guida della lista “Castelplanio Libera”: Simone Bernardini, Mario Capitani, Aurora Craco, Roberto Fabrizi, Lara Gentilucci, Kamal Hossain, Annalisa Loccioni, Stefano Marzi detto Maciste, Samantha Micucci, Gianluca Paciarotti, Elia Pierangeli, Giordano Stannardi.