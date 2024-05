Elezioni, si vota in 29 comuni della provincia: tutti i candidati sindaco, le liste e gli aspiranti consiglieri

Osimo è l'unico sopra i 15mila abitanti ad andare alle urne. Ad Arcevia, Barbara e Trecastelli la corsa per la fascia tricolore è in solitaria e per l'elezione sarà indispensabile raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente