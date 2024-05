SPECIALE ELEZIONI | A Castelleone di Suasa Biagetti sfida Manfredi: le liste

CASTELLEONE DI SUASA - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Castelleone di Suasa

La corsa è a due. Il candidato sindaco Giovanni Biagetti è sostenuto dalla lista “Alternativa per Castellone di Suasa” formata da: Mauro Beretta; Daniela Correani, Domenico Guerra, Samuele Guidi, Benedetta Pierangeli, Paolo Sebastianelli, Maurizio Tamenghi e Francesco Tenti. Carlo Manfredi corre per il terzo mandato con la lista civica “Per Castelleone” composta da: Matteo Paolini, Cristian Campolucci, Melissa Tenti, Giulia Testaguzza, Azzurra Bellucci, Loretta Lorenzetti, Mauro Persi, Enrico Mandolini, Erminio Toderi.