SPECIALE ELEZIONI | A Belvedere Ostrense è corsa a tre: i candidati sindaco e le liste

BELVEDERE OSTRENSE - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Belvedere Ostrense

La corsa per la fascia tricolore è a tre. Il sindaco uscente Sara Ubertini si ricandida per il secondo mandato con la lista "Liberamente Belvedere". A sfidarla l'assessore uscente Luca Baldi con la lista "Belvedere Futura" e il consigliere comunale Fabio Federici, già candidato sindaco cinque anni fa, con "Noi con Belvedere". Il candidato sindaco Sara Ubertini guida la lista “Liberamente Belvedere” con: Sauro Bonci, Giorgia Cameruccio, Giacomo Ceccarelli, Leonardo Marzioni, Andrea Montesi, Antonio Patregnani, Raffaella Perini, Luca Principi, Sofia Romagnoli, Matteo Viola. Il candidato sindaco Luca Baldi è sostenuto dalla lista “Belvedere Futura”: con Andrea Barigelli, Luca Boccoli, Nicoletta Cameruccio, Nazzareno Cenci, Francesco D'Ambrosio, Michael Fioranini, Michele Pellegrini, Nicoletta Piangerelli, Marco Piccinini, Claudia Sabbatini. Infine, il candidato sindaco Fabio Federici è appoggiato dalla lista “Noi con Belvedere” con: Adriano Apolloni, Giacomo Avaltroni, Luca Conti, Sabrina Francoletti, Loredana Gasparrini, Stefano Gianfelici, Maurizio Montesi, Lara Piaggesi, Roberto Santoni, Giuseppe Tassi.