Sei candidati sindaco, 18 liste e 536 candidati consiglieri comunali per 32 scranni: si accende la campagna elettorale

ANCONA- Sei candidati sindaco per la poltrona di primo cittadino, 536 candidati consiglieri comunali per 32 scranni. Consegnate venerdì e sabato scorsi le liste in corsa alle elezioni del 14 e 15 maggio, la campagna elettorale entra nel suo mese più caldo. Ieri sono state sorteggiate le posizioni dei candidati sindaco e delle relative liste nella scheda elettorale.

In alto a sinistra ci sarà Daniele Silvetti, in alto a destra Ida Simonella. Sotto Silvetti Roberto Rubegni ed Enrico Sparapani, sotto la Simonella Francesco Rubini e Marco Battino. In totale le liste presentate sono 18: una per Marco Battino (Ripartiamo dai Giovani); una per Roberto Rubegni (Europa Verde); due per Francesco Rubini (Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta); sette per il candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc e le civiche Ancona Protagonista, Rinasci Ancona, Civitas Civici Salvi per Ancona); sei per la candidata del centrosinistra Ida Simonella (Pd, Repubblicani per Ancona, Riformisti -Azione, Italia Viva, Psi-, Ancona Popolare e le civiche Ancona Futura e Diamoci del Noi); una per Enrico Sparapani (Movimento 5 Stelle). Si vota domenica 14 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15. L’eventuale ballottaggio, ma è praticamente scontato che ci sia, sarà domenica 28 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15.