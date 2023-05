Falconara alle urne: la sfida è a quattro: tutti i candidati e le liste

FALCONARA- Ultimi giorni di campagna elettorale per i quattro candidati sindaco alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio. I falconaresi saranno chiamati a decidere se confermare il primo cittadino uscente o se dare inizio ad un nuovo governo della città. La sfida è, seguendo l'ordine alfabetico, tra Marco Baldassini, Annavittoria Banzi, Anna Grasso e Stefania Signorini. Marco Baldassini, comandante della marina mercantile italiana e consigliere comunale di opposizione uscente, è appoggiato dalle liste Ancora Falconara, Vola Falconara e Riformisti per Falconara formata da Azione, Italia Viva e socialisti. L’avvocato Annavittoria Banzi è sostenuta dalla coalizione di centrosinistra formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e dalla lista civica Si Può. Anna Grasso, la commissaria della Polizia Locale di Jesi, è candidata sindaco della lista civica Falconara Libertas. Corre per il secondo mandato Stefania Signorini, sindaco uscente nonché dirigente scolastica. È sostenuta dalla coalizione di centrodestra formata dalle civiche Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028.