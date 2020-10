La destra si prende anche Senigallia: il sindaco è Massimo Olivetti: «Abbiamo fatto la storia»

Non ce la fa Volpini e il nuovo sindaco di Senigallia è Massimo Olivetti, il candidato del Centrodestra. E’ ormai ufficiale la vittoria dell’uomo sostenuto da Lega, Fratelli d’Italie, Forza Italia e la lista civica per Olivetti sindaco. In un testa a testa serratissimo, alla fine Olivetti, con il 51,08% (10.213 voti) delle preferenze, quasi 2.000 in piu' rispetto al primo turno, ha battuto il candidato sostenuto da civici e Partito Democratico, fermo al 48,92% (9.780) voti.

