Comunali, Volpini sulla sconfitta a Senigallia: «Il Centrosinistra deve davvero riflettere»

«La cosa davvero urgente per tutto il centrosinistra é riflettere sui motivi profondi della sconfitta nella nostra regione e a traino nella nostra città. Ma sarà qualcun altro a farlo. Io stamattina sono andato come sempre nel mio ambulatorio e continuerò ad occuparmi delle persone, come ho sempre fatto, da medico».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo la bruciante sconfitta al ballottaggio di ieri il candidato sindaco di Senigallia, Fabrizio Volpini, affida ad un post su Facebook la sua schietta analisi del voto che ha visto il candidato del centrodestra, Massimo Olivetti, ribaltare il risultato del primo turno. «Io e la mia coalizione abbiamo perso- conclude Volpini-. Si tratta di un esito che mi brucia soprattutto sul piano dei valori, ma che devo accettare proprio in nome di quei valori. Sono le regole della democrazia. Votare contro, come mi é già capitato di dire, appaga magari nel breve periodo, poi però chi viene eletto rimane in carica per cinque anni. E speriamo bene».