Silvetti candidato per il centrodestra, conferma ufficiale dell'intera coalizione: «Coinvolge gli anconetani»

ANCONA - Il centrodestra marchigiano conferma il nome di Daniele Silvetti come candidato Sindaco di Ancona, dopo che quest'ultimo da più settimane era in circolazione tra i potenziali candidati. «Abbiamo congiuntamente deciso di sostenere la sua candidatura perché si è dimostrato essere una persona capace di coinvolgere gli anconetani, permettendo di far convergere su di sé anche un elettorato civico e attento alle dinamiche del capoluogo. Siamo certi che questa candidatura sarà un punto di partenza per la riscossa di Ancona come capoluogo di Regione, chiamato a rialzare le proprie sorti dopo anni di immobilismo della Giunta PD-Mancinelli. La coesione e l'unità del Centrodestra sul nome di Silvetti sono una garanzia della volontà di lavorare fianco a fianco nell'esclusivo interesse di Ancona e degli anconetani» si legge in una nota congiunta firmata da Francesco Battistoni (Coordinatore regionale di Forza Italia), Elena Leonardi (Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia), Riccardo Augusto Marchetti (Commissario regionale della Lega Salvini Premier) e Antonio Saccone (Commissario regionale dell'Unione di Centro).