Altra Idea di Città e Ancona città aperta inaugurano la sede elettorale

ANCONA - Inaugurata ieri la sede elettorale della coalizione dell’alternativa composta da Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta in via Don Gioia 2.

«Non solo uno spazio elettorale di propaganda, ma anche un luogo a disposizione della cittadinanza dove la coalizione e il candidato sindaco organizzeranno momenti di confronto e approfondimento con la città e con tutte le sue articolazioni- spiega una nota di Altra Idea- la sede viene aperta in uno dei tanto spazi sfitti del centro storico di Ancona che, invece, meriterebbe ben altra vitalità e considerazione. Anche su questo tema la nostra coalizione intende impegnarsi per rilanciare una città che rischia di soffocare dopo troppi anni di immobilismo. Con l’apertura della sede prosegue quindi la campagna elettorale di Rubini e delle sue liste che nei prossimi giorni contano di terminare la raccolta delle firme necessarie per la presentazione dei candidati al consiglio per poi concentrarsi in un intenso giro dei quartieri in ascolto dei cittadini dorici».