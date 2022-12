Ancona verso le comunali, candidato del centrodestra: si fa largo l'ipotesi Silvetti

ANCONA - Un candidato che possa rappresentare, in una lista civica, anche le associazioni di categoria. E' refrain degli ultimi mesi del centrodestra anconetano, ma il nome del candidato sindaco ancora non c'è. Potrebbe arrivare prima di Natale e nel totonomi spunta l'attuale presidente del Parco del Conero. Contatti ce ne sono stati e ce ne sono nelle ore in corso, le riflessioni vanno avanti ma i nodi si dovrebbero sciogliere entro la metà della prossima settimana, dopo una riuinione degli esponenti di centrodestra.