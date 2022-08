Ausili (FdI): «Piazza storica per la Meloni, Ancona sia protagonista della politica»

«Ieri una piazza Roma strapiena per Giorgia Meloni. Molto contento che sia stata la nostra città ad ospitare il lancio della campagna elettorale di FDI». E' il commento di Marco Ausili, coordinatore comunale Fratelli d'Italia Ancona e consigliere regionale.

«Convinto che Ancona debba continuare ad avere un ruolo da protagonista in questa stagione politica, specie in vista delle prossime comunali del 2023. Lavoriamo per una sintonia istituzionale e di consenso popolare tra comune, regione e governo nazionale, che riporti finalmente Ancona ad assumere pienamente il ruolo di capoluogo di regione, con il completamento delle grandi infrastrutture, il rilancio del porto e le politiche adeguate per il sostegno alle famiglie e per la sicurezza. La piazza storica di ieri ci anticipa un ottimo futuro. A breve convocherò il nostro coordinamento comunale per raggiungere insieme a dirigenti locali e militanti questi obiettivi, partendo dalla campagna elettorale a tappeto per FDI e per tutti i nostri candidati, tra cui l’anconetano Stefano Benvenuti Gostoli»