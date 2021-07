Edilizia residenziale pubblica, Aguzzi: «Al momento 600 alloggi popolari in ristrutturazione»

«In questo momento ci sono in ristrutturazione 600 alloggi popolari nelle Marche». Lo ha detto l'assessore regionale all'Edilizia residenziale pubblica marchigiana Stefano Aguzzi nel corso del dibattito odierno sulle nuove norme in materia di Politiche abitative che hanno introdotto nuovi criteri per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

«Ci tengo a dire che l'Erap non sta ferma in questo periodo- sottolinea Aguzzi-. In giunta pochi giorni fa abbiamo approvato un Piano di investimenti derivante dai pochi fondi ereditati col vecchio Piano alienazioni. Abbiamo sbloccato diverse graduatorie rimaste ferme a causa del Covid. E ci sono 26 bandi, per altrettanti lotti, che abbiamo pubblicato e per cui stanno arrivando i primi risultati delle ristrutturazioni tramite bonus 110%. Vedo una buona partecipazione di ditte e società che non era scontata: 26 lotti per 350 milioni di investimenti e 5.000 appartamenti da ristrutturare». Sul dibattito in Aula l'ex sindaco di Colli al Metauro ha ribadito, come già fatto l'altra volta, che «la sinistra pur di contrapporsi è più realista del re», aggiungendo che i consiglieri dem spingono per «alcune situazioni più favorevoli alle persone extracomunitarie solo per mettersi in contrapposizione con la destra».