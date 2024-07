Droga e alcol, la prevenzione protagonista in commissione: «La prima è vietata dalla legge, il seconda no»

ANCONA – È stato un pomeriggio dedicato ai temi sociali e alla prevenzione quello di ieri delle commissioni consiliari. Oggetto della riunione sono state due mozioni. La prima presentata dalla consigliera di Fratelli d’Italia Maria Grazia De Angelis chiedeva l’impegno della giunta ad adoperarsi affinché le campagne di prevenzione contro l’uso di sostanze stupefacenti siano sempre più efficaci, capillari e nell’assoluto rispetto della legge. La seconda promossa da Mirella Giangiacomi del Partito Democratico prevedeva, sempre per il sindaco e i suoi delegati, di farsi parte attiva con la Regione Marche e le strutture sanitarie territoriali affinché fosse sempre più forte l’impegno a prevenire il consumo smoderato di alcol.

Iniziamo subito con il dire che la prima è stata momentaneamente ritirata per essere riscritta e presentata successivamente, mentre la seconda ha ricevuto voto sfavorevole dai membri della commissione.

Ma cosa è accaduto di preciso con la prima mozione? Alla minoranza, pur concordando con i principi e i massimi obiettivi, non è andato giù un punto della proposta di De Angelis, per la precisione quello in cui si fa riferimento «A sollecitare l’applicazione dell'articolo 73 comma 1 bis TU 309/1990» in base al quale «Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del TU, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 del TU, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. E chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope configura l'illecito amministrativo di cui all' art. 75 del D.P.R. 309/90 e successive modifiche; pur nella consapevolezza dello stato di sovraffollamento delle carceri, che però non deve inficiare il giusto evolvere sanzionatorio di coloro che spacciano o commerciano tali sostanze».

A contestare questa parte è stata soprattutto Giangiacomi: «Alcuni punti della mozione – ha così esordito - sono da sottoscrivere, soprattutto sulla prevenzione e la collaborazione con le forze di polizia, altri meno. Soprattutto la parte che indica repressione e galera anche per chi fuma marijuana. Tutto questo io non lo condivido, ciò è sbagliato. Questo modo di fare non ha mai sortito gli effetti sperati».

Ne è nata un'accesa discussione verbale tra l’esponente Dem e la propositrice della mozione che è iniziata, finita e ripresa più volte e che nel complesso è andata avanti per 10 minuti abbondanti. Alla fine, nel ruolo di paciere propositivo, è intervenuta l’assessora alle Politiche educative Antonella Andreoli la quale ha suggerito prima e convinto poi De Angelis a modificare il punto incriminato come segue: «A sollecitare un maggior controllo dei quartieri e dei luoghi più a rischio da parte delle forze dell’ordine, come misura di deterrenza con l’applicazione della legge in vigore».

Finito qui? Macché. Le incomprensioni tra le due consigliere sono proseguite ancora un po' anche su altri punti, fino a che Massimo Mandarano di Italia Viva non ha agito da voce della ragione: «Incontratevi in privato, stendete un testo che vada bene a entrambe e poi ci rivediamo». Proposta accettata. Così è stato e così sarà.

La mozione sull’alcol di Giangiacomi è stata invece bocciata dalla commissione. L’esponente del Pd chiedeva «al Sindaco e all’Assessore alla Salute, di farsi parte attiva nei confronti della Regione e delle Strutture Sanitarie Territoriali per chiedere un forte impegno nella prevenzione e nella gestione delle situazioni a rischio, intercettando precocemente i segnali di disagio soprattutto nei soggetti più fragili, al fine di concorrere a delineare la roadmap di una rinnovata prevenzione nazionale e regionale, la più efficace possibile».

La maggioranza ha obiettato come segue: «Qua – ha detto Fabio Mecarelli di Fdi - si vuol mettere in discussione il lavoro della Regione e ciò non mi trova affatto d’accordo. Troppe richieste fatte al Comune non sono poi di sua competenza. Però sì, dobbiamo essere presenti sul territorio, soprattutto dove serve. Su questo sono d’accordo».

Poco prima Jacopo Toccaceli, sempre di Fratelli D’Italia, aveva avuto modo di spiegare il distinguo di base tra alcol e sostanze stupefacenti che secondo lui è il seguente: «Dobbiamo partire dal concetto che l’Italia è uno stato di diritto. Drogarsi come prima cosa è un reato. Non ci si può drogare perché lo dice la legge. Punto. Bere invece non è reato e si entra nelle scelte personali. E poi la droga la prendo per alterare il mio stato. L’alcol no. Sono più alti i danni provocati dal diabete, per dire. Bene invece la campagna di informazione e prevenzione nelle scuole e con l’Informabus». Al che il Dem Andrea Vecchi ha risposto che «la maggior parte dei problemi al fegato arrivano dall’abuso di alcol e droghe. E poi un Comune non dovrebbe occuparsi della legislazione a riguardo delle droghe. Se mai prevenirne l’abuso, quello sì».

Alla fine però per 4 voti contrari a 3, ha prevalso la linea del no alla mozione.

Segnaliamo in conclusione gli interventi dell’assessora ai Servizi sociali Manuela Caucci che sull’emergenza droga ha avuto da detto che «la cosa che più ci preoccupa è l’abbassamento dell’età. Perché addirittura l’uso di sostanze inizia dalle scuole medie. E ciò è spesso la manifestazione di altri tipi di problematiche a cui si da sfogo attraverso la droga. E anche l’utilizzo di una droga leggera può essere un primo passo per arrivare a quelle più pesanti». Sull’alcol invece ha fatto notare come «il suo abuso è il risultato di un malessere. Non è solo moda. Il grande lavoro che dobbiamo cercare di fare è farlo emergere e poi aiutarlo. Ci si può divertire anche senza sostanze. Stiamo cercando con l’Univpm di fare una mappatura della città per capire dove c’è il maggior disagio. Perché la questione territoriale può avere un suo senso per capire in ogni posto quale servizio e campagna è più necessaria».