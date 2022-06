Referendum, Agostinelli (M5s): "Il flop dovuto ad errori dei quesiti, brutta pagina per la politica"

“La giustizia è una materia ostica anche per gli addetti ai lavori, figuriamoci per cittadini elettori chiamati a esprimersi su elementi fondamentali del nostro ordinamento. Occorreva più tempo per capire i quesiti proposti”. Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Donatella Agostinelli.



“Il Movimento 5 Stelle - sottolinea la parlamentare pentastellata - mette al centro del proprio programma politico la vita dei cittadini. Da sempre ci siamo detti contrari ai quesiti referendari, che dovevano essere esposti ai cittadini con termini meno tecnici: incandidabilità dopo condanna, limitazione delle misure cautelari, separazione delle carriere dei magistrati, modalità di scelta dei membri laici dei consigli giudiziari e metodologia di elezione dei componenti togati del Csm. Gli elettori - conclude Agostinelli - non sono andati a votare perché già la politica non è più al centro delle loro priorità e, per di più, sono stati chiamati a esprimersi su temi poco noti. Un pessimo modo di usare 400 milioni di euro pubblici”.