Disoccupazione, Battistoni (Fi): «Da noi proposte serie, altro che reddito di cittadinanza»

«Sono pochi mesi che il centrodestra è salito al governo della regione ma i primi risultati iniziano già ad arrivare. Forza Italia è partita con il piede giusto e, tra le tante cose è riuscita a mettere a segno un grande risultato con l'assessore al lavoro Stefano Aguzzi, che ha stanziato quasi 3 milioni di euro a favore dei giovani disoccupati. Un intervento che finanzierà le nuove imprese, ivi compresi i liberi professionisti e gli studi professionali, create da disoccupati residenti con un'età minima di 18 anni fuori delle aree crisi industriali, per le quali c'è già uno stanziamento a parte». Così Francesco Battistoni, commissario di Forza Italia nelle Marche

«Questa è la vera risposta alla crisi occupazionale, al contrario del reddito di cittadinanza che appiattisce i nostri giovani a non cercare lavoro, la Regione Marche ha messo in circolazione una vera proposta di contributo a fondo perduto per l'avvio della nuova attività. Una vera iniezione di fiducia per i tanti disoccupati marchigiani che potranno ricevere un sostegno per la creazione della loro impresa. Forza Italia, e la giunta regionale di centrodestra, si dimostrano subito attenta ai problemi del territorio e saranno sempre attenti alle esigenze che in questo determinato momento storico arrivano dalle varie realtà locali».