CONSIGLIO REGIONALE | Diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche

Diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche. Lo chiede una risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale che accoglie i contenuti di due diverse mozioni presentate da Marta Ruggeri (M5s) e dal gruppo Pd, primo firmatario Fabrizio Cesetti.

L’atto impegna il Presidente e la Giunta regionale ad intraprendere, nelle competenti sedi istituzionali, ogni azione utile per sostenere ed accelerare l’iter legislativo di riconoscimento e tutela del diritto delle persone guarite da patologie oncologiche. In questa direzione si chiede di “adottare, comunque, ogni opportuna e necessaria iniziativa di propria competenza volta a promuovere il riconoscimento e la tutela del diritto all’oblio oncologico per garantire agli ex pazienti la parità di accesso ai servizi bancari, finanziari, assicurativi e alle procedure per l’adozione, nonché a promuovere l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo degli stessi”.

L’impegno è anche quello di costituire la Consulta regionale per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, alla quale sono attribuite “funzioni essenziali nella promozione di una più matura consapevolezza delle situazioni problematiche che possano caratterizzare l’esperienza di vita degli ex pazienti oncologici”. Infine, nella risoluzione si chiede di “promuovere in ogni sede opportuna il dibattito pubblico utile a stimolare l’azione politica sul diritto del cittadino all’oblio oncologico”.