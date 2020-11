Dipende da noi: «serve una svolta per la scuola pubblica, a breve un confronto»

Il movimento per le Marche Dipende da noi torna a parlare di scuola in questo momento di emergenza sanitaria: «Ormai da lungo tempo la situazione della scuola italiana risulta precaria - si legge nel comunicato - colpita dall’incuria e da una mentalità governativa. Sotto l’impatto della pandemia del Covid-19 si è pensato di ricorrere alla “didattica a distanza”, talvolta esaltandone i vantaggi. Intanto, non ha molto senso parlare di “didattica a distanza” perché si tratta di uno strumento privo della relazione educativa, che ovviamente è una relazione diretta tra persone. Semmai c’è la necessità di un periodo di “didattica di emergenza” che non può sostituire davvero la normale attività scolastica. Su questo argomento “Dipende da Noi” organizzerà a breve un confronto per raccogliere le idee di insegnanti, giovani, genitori e studiosi dell’educazione. Il confronto servirà a capire come promuovere concretamente questa svolta».

Dunque il movimento si pone in una posizione nettamente critica rispetto a questa misura: «è ormai chiaro che si deve riorganizzare complessivamente la vita della scuola. Ciò richiede sia investimenti adeguati, sia una svolta culturale che porti a riconoscere nella scuola un’istituzione costituzionale finalizzata all’educazione di persone libere e alla maturazione di cittadini capaci di vivere la democrazia».