Verso le elezioni: "Dipende da noi", da Falconara arriva l'appoggio a Francesco Rubini

FALCONARA - Il movimento politico regionale Dipende da Noi ha deciso di essere presente, direttamente ed indirettamente, alle elezioni comunali in Provincia di Ancona in almeno tre città importanti. «Diversi candidati iscritti al movimento sono presenti nella lista "Cittadini in Comune - Falconara Marittima" a sostegno della candidata sindaca Annavittoria Banzi. La presenza tra i candidati di Lara Polita e di Roberto Cenci, ex consiglieri da sempre in prima linea per la tutela ambientale di un territorio ecologicamente martoriato come Falconara, sono una garanzia di grande impegno civico che Dipende da Noi sostiene con convinzione» si legge in una nota.

Stesso appoggio esterno viene garantito da parte del movimento alle liste civiche "Altra Idea di Città" ed "Ancona Città Aperta" che ad Ancona si presentano a sostegno del candidato sindaco Francesco Rubini. «Due liste dove impegno e partecipazione sono il motore primo di quel processo trasformativo che dal basso porta a far crescere relazioni, convergere diversità, e ideare un programma innovativo per rimettete al centro, anche ad Ancona, la tutela del bene comune. Patrizia Talevi, Mauro Borioni, Mario Giandomenico, Alessio Moglie sono solo alcuni dei validi candidati presenti in queste liste, che Sabato 22 alle 18:00 in Piazza Roma, saranno presentati insieme al coordinatore regionale di Dipende da Noi Roberto Mancini, insieme all'ex presidente regionale Vito d'Ambrosio ed ovviamente al candidato sindaco Rubini».

Venerdi 21 invece, alle 18:00 in Piazza Mazzini a Chiaravalle, sarà presentata la lista "Città in Comune" che, insieme al Movimento 5 Stelle, il gruppo territoriale chiaravallese di Dipende da Noi propone alla cittadinanza, a sostegno della ricercatrice candidata sindaca Maria Letizia Ruello. «Attiva in Dipende da Noi sin dalla nascita del movimento, e con una forte sensibilità ecologista, Ruello che con gli altri componenti della lista propone un cambiamento nella politica chiaravallese, affinché si affermi un metodo di democrazia partecipativa che possa tornare ad essere collante di una comunità e terreno fertile per idee innovative».