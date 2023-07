Spese Facili, Saccone (Udc Marche): «Soddisfazione per Dino Latini a nome di tutto il partito»

ANCONA - "Profonda e autentica gioia per l'esito giudiziario che ha convolto il nostro Dino Latini", esprime soddisfazione il coordinatore regionale Udc Marche Antonio Saccone per la sentenza del Tribunale di Ancona sulle cosiddette spese facili. "Le sentenze ci hanno insegnato che non si commentano ma si rispettano. Sempre. Ma la gioia per un esito favorevole ci è consentito di esprimerlo a nome di tutta la comunità dell ‘Udc marchigiano e nazionale".