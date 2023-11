Latini agli operatori balneari: «Saremo sempre vicini alle vostre esigenze»

SENIGALLIA – «Al fianco delle realtà degli stabilimenti balneari, che purtroppo sono costrette a operare in uno scenario fortemente mutevole e senza troppe certezze a livello normativo, a iniziare dal contesto europeo. La politica, a iniziare dal Parlamento, ha il compito di fare tutto il possibile per mettere fine a una situazione complessa come quella attuale. La difesa degli stabilimenti e degli operatori balneari è imprescindibile». È questo l’impegno ribadito dal Presidente del Consiglio Regionale delle Marche Dino Latini, che alla Rotonda di Senigallia ha incontrato le realtà del settore per comprenderne le recenti esigenze anche alla luce degli ultimi sviluppi in campo regolamentare.

L’incontro di Senigallia si è tenuto a poche ore dalla pronuncia della Corte di Cassazione, che nella giornata di giovedì 23 novembre si è espressa contro quanto stabilito dal Consiglio di Stato in relazione alla messa all’asta delle concessioni demaniali dopo il 31 dicembre 2023. Una decisione che potrebbe comportare un totale cambiamento nel settore stesso. All’incontro hanno preso parte le realtà del settore balneare ed è intervenuto in collegamento anche il senatore UDC Antonio De Poli: eletto nelle Marche, ha ribadito la necessità di dare continuità alle imprese balneari. Presenti anche il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti con gli assessori comunali Elena Campagnolo, Gabriele Cameruccio e Simona Romagnoli. Da remoto presente anche l’assessore regionale con delega in materia, Goffredo Brandoni.

Le associazioni di categoria del settore hanno posto l’accento sulla necessità di avere certezze per il futuro, opponendo un netto rifiuto a quanto stabilito a livello comunitario dalla direttiva Bolkestein, sollecitando inoltre le istituzioni a mettere in campo delle iniziative concrete a loro sostegno. Latini ha ribadito l’importanza di arrivare all’assunzione di decisioni chiare, in tempi brevi: «Per questo motivo presenterò una proposta di legge», ha assicurato il Presidente del Consiglio regionale delle Marche.