Bolkenstein, Dino Latini: «La mia mozione sui balneari è purtroppo ancora molto attuale»

Il Presidente dell’Assemblea Legislativa, in seguito allo stop del Consiglio di Sato alle deroghe alla direttiva europea Bolkenstein sulle concessioni, interviene richiamando la sua mozione del marzo 2022. ‘Le regole sulla concorrenza non possono cancellare la nostra storia’

Il recente stop del Consiglio di Stato alla proroga sulle concessioni agli stabilimenti balneari voluta da Meloni è l’ultima ‘tegola’ in ordine di tempo che si è abbattuta sulle imprese italiane del settore, che non hanno né il tempo tecnico, né idonee strutture per affrontare i bandi per il rinnovo delle licenze. Un problema che non nasce oggi, quello della direttiva Bolkenstein, ma che è tornato prepotentemente d’attualità in questi giorni che, tra l’altro, coincidono anche con l’avvio della stagione turistica per i litorali italiani, come sottolinea il Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche Dino Latini, promotore di una specifica mozione in tal senso, approvata nel marzo 2022: ‘Le mie mozioni e proposte di legge sono ancora purtroppo molto attuali – commenta Latini – e l’obiettivo di continuare la battaglia per un rispetto di parità di condizioni tra i nostri operatori del settore balneare e quelli europei è ancora estremamente valido’. In particolare, la mozione cui fa riferimento, impegnava il Presidente e la Giunta Regionale a rappresentare al Governo nazionale l’esigenza di una mappatura completa delle coste prima di programmare una qualsiasi iniziativa di riordino del settore, per verificare ed approfondire la disponibilità del bene. Chiedeva inoltre di sviluppare lo studio di una disciplina ad hoc che tenesse conto delle specificità delle imprese che operano nel comparto del demanio marittimo prevenendo iniziative di tipo meramente speculativo.

‘Le persone che lavorano negli stabilimenti balneari delle Marche, come dell'Italia, meritano rispetto, non di essere trattati come coloro che hanno usurpato e sfruttato le coste e le spiagge – continua ancora Latini - Senza di loro, e senza le generazioni che li hanno preceduti, nulla di quello che oggi esiste in termini di strutture, servizi, offerta turistica e anche tutela e salvaguardia delle coste italiane ci sarebbe. Partiamo da qui, poi parliamo di rispetto delle regole europee sulla concorrenza, che non sono messe in discussione, ma neppure possono divenire uno strumento indiretto per cancellare una parte della nostra storia di imprese del settore e consegnare tutto a fondi di investimento o grande società o multinazionali. Cosa che finirebbe anche per snaturare tutto ciò che oggi sono gli stabilimenti balneari: strutture a misura di persona’.