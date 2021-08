Si dimette Lucia Di Furia, capo del Servizio Salute della Regione: «Cose personali»

Lucia Di Furia non è più il capo del Servizio Salute della Regione Marche. La dottoressa ha presentato le proprie dimissioni questa mattina anche dal ruolo di direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria.

La notizia è stata confermata dalla diretta interessata, che per il momento non ha voluto rilasciare dichiarazioni sui motivi che l’hanno portata a questa decisione: «Le mie dimissioni da entrambe le cariche sono confermate- ha detto la Di Furia, raggiunta telefonicamente- ma per il momento non aggiungo altro, sono cose personali».