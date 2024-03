Dimissioni Simonella, Pelosi: «Non siamo sorpresi, ora un seggio in più per il Pd»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

«Apprendiamo da notizie di stampa delle dimissioni di Ida Simonella dal Consiglio Comunale di Ancona, motivate da impegni di carattere professionale e personale. Peccato per l’Assemblea elettiva, che avrebbe sicuramente beneficiato del suo contributo e delle sue competenze. La notizia non ci lascia oltremodo sorpresi, e la dobbiamo cogliere come ulteriore stimolo, per il Partito Democratico di Ancona, a proseguire nel suo lavoro di democratica opposizione alla Giunta Silvetti, con pieno sostegno e collaborazione nei confronti del nostro Gruppo Consiliare Comunale PD. Un Gruppo Consiliare, composto da Consigliere e Consiglieri che svolgono, con grande attenzione e competenza, il proprio ruolo istituzionale; e che proprio ieri, unitamente ad altri gruppi di minoranza, hanno illustrato e dettagliato in conferenza stampa tutti i fallimenti, le incongruenze, i vuoti e le promesse mancate dei primi nove mesi di governo cittadino del centro-destra, evidenziando le sofferenze della Città, e rinnovando il proprio impegno nelle istituzioni a svolgere il ruolo che ci compete. Un impegno che caratterizza l’intera comunità politica del Partito Democratico, pur in una fase nuova che ci vede all’opposizione, ma che non ci impedisce di continuare ad adoperarci nell’interesse di Ancona e dei suoi cittadini, e non frena la nostra volontà, auspicata comune a tutto il centro-sinistra cittadino, di ricostruire un’alternativa di governo forte e credibile. Il Partito Democratico, con le dimissioni formali di Ida Simonella, a cui auguriamo il meglio nel suo percorso personale e professionale, e in attesa delle verifiche degli organi istituzionali preposti, otterrà un ulteriore seggio in Consiglio Comunale, portando così il numero dei propri Consiglieri da 6 a 7, rafforzando di conseguenza la propria compagine istituzionale, in coerenza con l’esito delle ultime elezioni amministrative, in cui il PD è risultato il primo Partito della Città».