Frattura nella maggioranza, Rubini (AIC): «Lotta fratricida che danneggia la città»

Francesco Rubini, capogruppo in consiglio comunale di Altra Idea di Città, torna sulla fratura nella maggioranza e le conseguenti dimissioni di Michele Fanesi da capogruppo del Pd anconetano: «Lo ha fatto dopo aver assistito attonito ad una serie di voti favorevoli provenienti dalla sua maggioranza sulla richiesta di cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri dopo che lui stesso aveva invece annunciato il no del Pd e dei suoi alleati».

«Le dimissioni di Fanesi- continua Rubini in una nota stampa-certificano una lotta fratricida interna al pd e al centrosinistra che con la sconfitta alle regionali è esplosa in tutta la sua violenza. Una lotta che coinvolge la regione, ma anche il capoluogo dove Mancinelliani e anti Mancinelliani affilano le unghie in vista del prossimo congresso cittadino e delle comunali del 2023. Il tutto senza una minima discussione politico-programmatica sulla città in una dialettica partitotacratica unicamente contraddistinta da tatticismi e lotte di potere. È chiaro che ad Ancona serva tutt’altra aria fresca per impedire che anche il capoluogo finisca nelle mani della destra».