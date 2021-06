Dimissioni comandante Falconara: «Costretto dalla maggioranza, i suoi errori erano scomodi»

Lo sostiene in una nota stampa Loris Calcina - Capogruppo consiliare Cittadini in Comune/Falconara Bene Comune e SiAmo Falconara Sinistra in comune.

« Sindaco, Consiglieri di maggioranza ed ex Lega gli hanno votato la fiducia in Consiglio Comunale (oscurato per i cittadini) per non fargli perdere la faccia ma, parallelamente, riteniamo che lo abbiano obbligato a dimettersi». Lo sostiene in una nota stampa Loris Calcina - Capogruppo consiliare Cittadini in Comune/Falconara Bene Comune e SiAmo Falconara Sinistra in comune.

«Con un autentico colpo da avanspettacolo politico la Giunta Signorini si sbarazza di un Dirigente molto scomodo per i palesi errori commessi. Ma il Sindaco, riconfermando anche pubblicamente la fiducia al Comandante, sfida la legalità- continua la nota- per questo, in Consiglio comunale, continueremo a chiederle fino a che punto intende spingere la sua dichiarazione di buon operato del Comandante: "Lei ritiene che sia corretto e giusto, anche verso gli altri cittadini, non sanzionare la ditta che ha trasgredito norme di Legge e del Regolamento edilizio? Il Sindaco ritiene corretto e giusto, anche verso gli utenti della strada, aver ignorato l’art. 25 comma 2 della L. n. 120/10 che dispone che gli autovelox fuori dai centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità? Il Sindaco ritiene corretto e responsabile verso gli Agenti della PL non aver garantito una adeguata sicurezza riguardante le misure di prevenzione e protezione personale entrando in raffineria? Il Sindaco ritiene corretto e giustificabile dover pagare con denaro pubblico un’ammenda di 11.000 euro (sentenza del Garante per la Protezione dei Dati Personali) per aver illecitamente divulgato i dati personali di un suo dipendente?"»