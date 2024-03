Dimissioni Simonella, AIC: «Altro colpo alla fiducia nella politica»

ANCONA - «La notizia delle dimissioni di Ida Simonella dalla carica di Consigliera Comunale ci impone una riflessione per l’ulteriore immagine di sfiducia che getta sulla politica in generale». Lo scrive in una nota Altra Idea di Città. «Ida Simonella candidata sindaca del centrosinistra alle elezioni di nove mesi fa ha perso le elezioni. Era pronta ad impegnarsi “per il bene della città e dei cittadini”, ma solo nel caso di vittoria delle elezioni. Dai banchi dell’opposizione questo impegno non vale più. È un comportamento politico che giudichiamo grave soprattutto da parte di chi ha per anni amministrato la città, perchè rivelatore della scarsa considerazione che si ha delle istituzioni democratiche. Quell’impegno dunque non era un impegno serio. Apprendiamo anche il motivo delle dimissioni: per motivi lavorativi, presso gli uffici di uno dei principali gruppi di armatori marittimi del porto di Ancona. Ida Simonella per 10 anni Assessora al Porto, ha ostinatamente sostenuto il banchinamento del Molo Clementino e l’arrivo delle grandi navi da crocera. Noi ci batteremo sempre perchè questo non avvenga, perchè deleterio per i lavoratori del porto, per la città e per l’ambiente. È bene che tutti ricordino che non sono gli armatori i padroni del Porto e i cittadini vogliono vivere e respirare. Riteniamo fondamentale per l’Amministrazione comunale la totale indipendenza da interessi privati al fine di agire nell'interesse generale della comunità. Altra Idea di Città continua a impegnarsi per garantire un'amministrazione trasparente e orientata al bene comune dei cittadini di Ancona».