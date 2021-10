Consiglio provinciale, Urbisaglia ai saluti: «Dopo sette anni chiudo la mia esperienza»

L’ormai ex consigliere provinciale ha annunciato la chiusura della sua esperienza ricordandone i punti salienti: «Adesso posso dedicarmi solo (si fa per dire) a fare il consigliere comunale. Che non è poco»

Diego Urbisaglia chiuderà ufficialmente la sua esperienza da consigliere provinciale e per ripercorrere quanto fatto negli ultimi sette anni si è affidato ad un post sulla sua pagina Facebook: «Dopo sette anni chiudiamo questa esperienza da consigliere provinciale. Qualche soddisfazione come aver portato l'Istituto Agrario ad Ancona, il prossimo trasferimento in centro della sede della Provincia, alcune battaglie al servizio della Polizia Provinciale, diverse azioni concrete al servizio dei comuni del territorio e tanto altro ancora. Come sempre si poteva fare di più e potevo incazzarmi di meno, ma penso di aver dato il mio contributo e di essere stato come sempre al servizio di chiunque mi abbia contattato».

E ancora: «Non posso dire che mi mancherà, non apro polemiche rispetto a un ente verso il quale lo stato centrale dovrebbe avere maggior rispetto, così come con chi oggi si spende come Consigliere Provinciale o Presidente della Provincia e non solo perché è una carica a titolo gratuito ma perché questo limbo non giova a nessuno. Ringrazio tutti i dipendenti dall'Usciere al Dirigente di quello che fanno, di come fanno funzionare la macchina amministrativa e di come tengono duro nonostante tutto. Adesso posso dedicarmi solo (si fa per dire) a fare il consigliere comunale. Che non è poco».