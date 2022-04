Degrado e incuria, FI attacca: «Ancona è nella morsa del Pd»

ANCONA- Forza Italia si scaglia contro l’amministrazione Mancinelli sul tema del degrado e dell’incuria già emerso nell’ultimo Consiglio comunale:

«Leggere le dichiarazioni del Sindaco Mancinelli, in risposta all’interrogazione della consigliera Andreoli, sulla situazione del Piano, producono un profondo sconcerto. È ormai abissale il distacco tra la giunta Mancinelli e il popolo Anconetano. A forza di buttare fumo negli occhi, si ha la sensazione di vedere una giunta che vive probabilmente in una realtà parallela. Il grido d’allarme che da anni, Forza Italia, lancia sulla mancanza di sicurezza e sul degrado ha ormai raggiunto la consapevolezza dei cittadini che sbigottiti devono assistere a scene di violenza da Far west nella nostra città e convivere con un crescendo senso di paura. È inutile negare l’evidenza, questa straziante situazione fuori controllo è da imputare alla Giunta Comunale. Quali politiche ha attuato in questi anni per i giovani? Quali iniziative sono state proposte per fermare l’inizio del degrado? Quante volte abbiamo assistito a confronti tra Sindaco e cittadinanza? Quali strategie sono state operate per rilanciare il turismo e il Commercio? Quello che è palese, è il solito modo di arroccarsi nel silenzio pretestuoso e presuntuoso tipico di 10 anni di Giunta Mancinelli. La storia della Pandemia non può nè deve essere usata per coprire responsabilità evidenti perché sono 8 anni di legislatura e quindi il tempo a disposizione c’è stato e usato per altro. Per una idea di cartolina che non esiste».

E ancora: «La città di Ancona è sotto assedio della microcriminalità ed è grave che un Sindaco, per difendere il quartiere del Piano ammetta che scene deprecabili di violenza e ubriachezza molesta sono presenti in altre zone. Significa, per Forza Italia, essere consapevoli di aver perso il controllo della città. Come mai i cittadini del Piano e dei famosi quartieri periferici non hanno mai potuto godere della visita del Sindaco Top del mondo? Come mai, i cittadini che risiedono in quel quartiere si sentono abbandonati, come chi è in Periferia? Perché il Sindaco e la sua Giunta non hanno chiesto al Ministero e Prefettura in maniera decisa, di evitare il declassamento della Questura? Il controllo della città si ottiene con una e capillare presenza delle forze dell’ordine e non può bastare un decreto per vietare i super alcolici in fasce orarie a danno delle attività commerciali. I giovani vanno nei supermercati a rifornirsi di superalcolici e girare poi per la città con le bottiglie in mano. Per affrontare il problema delle baby gang è doveroso puntare anche su incontri pubblici per spiegare il perché di tale fenomeno, sostenere le vittime e le famiglie. Purtroppo nulla di tutto questo si è visto in questi anni ma certamente abbiamo assistito ad un senso di incuria che ha partorito degrado ovunque fino a sfociare in aumento di microcriminalità decretando anche il fallimento della politica immigratoria e di inclusione di questa Giunta. Mentre ci auguriamo che i politici targati Pd della città si sveglino dal lungo sogno, dovuto al tanto fumo buttato negli occhi dei cittadini, continuiamo ad assistere a focolai di protesta nei quartieri. Ancona è di fatto tra la morsa del degrado e l’incuria a causa del fallimento politico dell’era Mancinelliana».