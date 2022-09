Verso le elezioni: De Poli (centrodestra) incontra Confindustria Ancona

ANCONA - «Mattinata di confronto con il presidente di Confindustria Ancona, Pierluigi Bocchini. Al centro dell'incontro le priorità per le Marche e per la provincia di Ancona, il sostegno al tessuto economico e sociale, le misure contro il caro-energia, i ristori alle aziende dei territori colpiti dall'alluvione e un disegno strategico sul futuro infrastrutturale di questa regione. Se facciamo crescere le imprese, crescono le Marche. Questa è la chiave per assicurare sviluppo a questo territorio». Così il senatore Antonio De Poli, candidato del Centrodestra in Senato ad Ancona-Pesaro-Urbino.