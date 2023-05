Il peso dell'apparentamento, Battino (Ripartiamo dai Giovani): «Nostri voti determinanti, ora giovani tra le priorità»

ANCONA - «Ancona cambia passo, siamo consapevoli che ora arriva il lavoro dificile ma siamo pronti».Parole a caldo di Marco Battino (Ripartiamo dai Giovani), che con la sua lista ha contribuito a portare i voti decisivi per la coalizione di centrodestra: «E' stato dimostrato che non è questione di destra o sinistra, ma di portare avanti dei temi. Silvetti ha dimostrato che si può essere aperti da un punto di vista ideologico e ho la testimonianza di molte persone che votavano a sinistra e comunque hanno scelto Silvetti. Non si è votato per squadre di calcio e questo è fondamentale».

«A livello di voti siamo stati determinanti- prosegue Battino- nel primo turno avevamo 948 voti e dalle voci che girano siamo tornati in blocco a votare, con forse qualcuno in più. A livello di contenuti abbiamo portato molto e ora noi stessi, essendo in giunta per 5 anni, garantiremo che i temi relativi a giovani e lavoro saranno perseguiti».