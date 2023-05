Che ne sarà dei fondi Pnrr, la giunta e gli incarichi in scadenza nel Comune: i primi passi del sindaco Silvetti

ANCONA - Primo consiglio comunale il 19 giugno, con la giunta Silvetti che sarà composta da nove assessori più lo stesso sindaco. Con la proclamazione ufficiale e la fascia tricolore indossata questa mattina per la prima volta a Palazzo del Popolo, il nuovo sindaco di Ancona muove già i primi passi. Nelle prossime ore le consultazioni con le forze politiche della coalizione per incasellare i vari assessorati. Già si potrebbero chiudere le prime caselle. Alcune deleghe andranno certamente a Marco Battino, candidato sindaco al primo turno per "Ripartiamo dai giovani", lista che ha poi supportato la coalizione di centrodestra al ballottaggio. Avrà quelle all'Università e all' Economia e politiche giovanili, ma potrebbe riceverne altre. Il 40% dell'assessorato, per via delle quote rosa, sarà composto da donne. «Ci sarà comunque la massima attenzione sia al mondo dei partiti che ai civici, sicuramente inseriremo anche tecnici» ha spiegato Silvetti a margine della cerimonia. La vicepresidenza del Consiglio comunale all'opposizione? Qui scatta la stoccata di Silvetti, perché il centrosinistra non l'ha concessa: «E' una prassi. Loro non lo hanno fatto? Ahia! L'apertura però ci sarà anche in aula, perché c'è un lavoro da fare in giunta ma anche in Consiglio con quest'ultimo che deve prendersi le proprie responsabilità».

I fondi del Pnrr: un asse tranviario ad Ancona?

«I tempi li scandisce la legge di riferimento e dobbiamo rispettarla per non farci sfuggire queste risorse fondamentali, viste anche le condizioni del bilancio che è piuttosto blindato- ha detto Silvetti- dobbiamo attingere alle risorse reperite nell'ultimo anno e vedremo quello che succederà in un secondo tempo». Il riferimento, in questo caso, è a eventuali fondi non utilizzati da altri Comuni che potrebbero tornare in gioco per Ancona. Le risorse già sbloccate sono però state dedicate a progetti specifici: «Quei progetti servono e vanno portati a casa- spiega il sindaco- vedremo se con i fondi residui ci sarà la possibilità di portare a casa opere più complesse che riguardano viabilità e infrastrutture. Padova, ad esempio, è riuscita a mettere nella progettazione un asse tranviario, non so se abbiamo i tempi per una progettazione di quel tipo. Quando parlavo di riaprire la stazione marittima però io pensavo esattamente a un asse tram che collegasse diverse zone dell'area metropolitana, come Falconara o la riviera del Conero. Il punto è che un'idea così doveva partire da lontano, ma ora portiamo a casa quello che c'è per mettere in sicurezza scuole, ristrutturare il mercato delle Erbe o edificare la cittadella sportiva con piscina olimpionica e poligono di tiro». Un aiuto dalla Simonella? «E' stata una sua raccomandazione, quindi non posso che prendere atto di una sua implicita disponiblità».

La macchina amministrativa: che ne sarà dei contratti in scadenza?

Incontri previsti anche con la macchina amministrativa, ma anche con il mondo delle associazioni: «E' un impegno che avevo preso, ora faremo anche una mappatura delle organizzazioni che necessitano di risposte più urgenti- continua Silvetti- ho anche diverse scelte da fare all'interno della struttura amministrativa stessa». Diverse figure, infatti, sono a scadenza e altre lavorano con incarichi fiduciari: «Il direttore generale, per una città sotto soglia come Ancona (meno di 100mila abitanti), non è previsto. Ho comunque dato disposizione di adottare per tutte le gifure la proroga fino ai primi di settembre, in modo anche da avere un quadro generale della situazione».

Vertice trilaterale con Tajani

Prima uscita pubblica del nuovo sindaco il prossimo 2 giugno. Il 10 luglio Ancona ospiterà il vertice trilaterale con i ministri degli esteri di Italia, Croazia e Slovenia.

