Tavola rotonda «per rilanciare il commercio di Ancona»: incontro con il candidato sindaco Daniele Silvetti

ANCONA – «Ad Ancona serve un piano straordinario di grande impatto per sostenere e rilanciare finalmente il commercio cittadino». Con queste parole il Consigliere regionale e Coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Marco Ausili presenta la Tavola rotonda “Verso le elezioni amministrative: un piano straordinario per il commercio”, in programma il prossimo lunedì 13 marzo alle 21:00 nella Sala Convegni del Seeport Hotel (via Rupi di via XXIX settembre, 12) ad Ancona. Iniziativa organizzata dal Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Ancona e alla quale prenderà parte Marco Osnato (presidente della VI Commissione Finanze e responsabile nazionale del Dipartimento Rapporti con il Commercio di Fratelli d’Italia) e il Candidato a Sindaco del Comune di Ancona, Daniele Silvetti, oltre all’onorevole Stefano Benvenuti Gostoli, i Consiglieri regionali di FDI Carlo Ciccioli e Marco Ausili e i Consiglieri comunali FDI, capogruppo Angelo Eliantono e Maria Grazia De Angelis.

«Sarà l’occasione per discutere insieme della situazione attuale e delle prospetti future del commercio cittadino e di quello che la nuova Amministrazione potrà e dovrà fare per costruire, insieme alle categorie e agli operatori, quel rilancio tanto atteso».