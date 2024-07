Tagli Conerobus, Ballanti (IdeaAzione Civica): «Danni alla mobilità pubblica a vantaggio di quella privata»

ANCONA - «Dopo le 2.240 corse bus cancellate nel silenzio a Giugno, ora arrivano altri tagli di corse, soppressioni di corsie preferenziali bus e parcheggi scooter a vantaggio della mobilità privata». A dirlo in una nota è Daniele Ballanti, ex candidato consigliere del Comune di Ancona di IdeaAzione Civica.

«Disastrosa situazione - afferma - che ricade sull’utenza, sui Lavoratori e sulla salute dei Cittadini distratti dalle continue feste a vantaggio solo del centro e di una minoranza di privilegiati. La politica ora si assuma il dovere di parlare con la cittadinanza motivando perché non viene rispettato il programma elettorale. La destra sta mostrando, a scapito delle promesse del programma elettorale che prometteva il voler favorire la Mobilità sostenibile e il trasporto pubblico, per cui ha attratto consensi anche da parte del mondo ambientalista e responsabile per la tutela dei servizi della collettività. Ci si appella al sindaco Daniele Silvetti, anche per la sua delega all'Ambiente di fermare questa deriva ideologica».