Investimento mortale a Falconara, Sebastianelli (APLI): «Sottopasso mal frequentato, non ci si sente sicuri a usarlo»

FALCONARA - «Non si può morire per attraversare la strada, sono davvero sconvolto e addolorato per quanto accaduto». Questo ha dichiarato Fabio Sebastianelli, coordinatore regionale e candidato Alla Camera di Alternativa per l'Italia.

«La domanda che mi faccio è: si poteva evitare? Esiste un sottopasso pedonale e ciclabile che collega Villanova a Via Nino Bixio. Spesso però, da quanto riferitomi, gli abitanti di Villanova preferiscono passare dal sottopasso carrabile. Quello pedonale, infatti, sembrerebbe mal frequentato e indecoroso, in quanto spesso utilizzato come bagno pubblico (esiste un bagno pubblico in piazza Catalani ma è aperto solo nei giorni di mercato). Se gli abitanti di Villanova si sentissero sicuri, utilizzerebbero il sottopasso e non l'attraversamento (pericoloso anch'esso) sulla statale. Invito dunque l'Amministrazione comunale a prendere i provvedimenti del caso: telecamere, passaggi frequenti della Polizia Municipale e quant'altro sia utile a rendere frequentabile e decoroso il sottopasso».