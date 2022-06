Daniela Ghergo proclamata ufficialmente sindaco di Fabriano: manca solo il passaggio di consegne con Santarelli

FABRIANO - Daniela Ghergo, alle ore 19.30 di oggi, è stata ufficialmente proclamata sindaco di Fabriano. La proclamazione è avvenuta nella stanza del sindaco, nel palazzo comunale, a cura della Presidente della Commissione elettorale Fernanda Antonia Pasca. Domani il passaggio di consegne con il sindaco uscente Gabriele Santarelli.

"Ringrazio tutta la città, le donne e gli uomini che hanno creduto in noi, è un risultato straordinario! Arrivare primi in 40 sezioni su 40 vuol dire che tutta la città, indistintamente tra centro e frazioni, ha creduto in noi. Ringrazio la mia coalizione e tutta la mia squadra, dai candidati consigliere a chi ha lavorato in modo meno visibile, insieme abbiamo costruito questo successo che sembrava quasi incredibile, invece abbiamo raggiunto il traguardo addirittura al primo turno. Ricostruiremo la città partendo dai contenuti del nostro programma. Siamo consapevoli che non sarà facile, ma, come abbiamo ribadito in queste lunghe settimane, lavoreremo in modo sempre propositivo per il bene della città".