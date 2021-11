Forza Italia, Teresa Dai Prà è il nuovo vice commissario provinciale

Il neo commissario di Forza Italia per Ancona e provincia Gianluca Pasqui ha provveduto in queste ore alla nomina a vice commissario di Teresa Stefania Dai Prà. «Esprimo un sentito ringraziamento al dottor Pasqui - si legge nella nota - al commissario regionale, il senatore Francesco Battistoni e al partito per la stima e il rispetto rivolti alla mia persona. È una fase politica molto impegnativa e delicata». Dichiara ancora Dai Prà «ma da donna di partito, come sempre dimostrato, con umiltà e determinazione mi metto da subito al lavoro pensando esclusivamente al bene di Forza Italia e della coalizione di centrodestra dove la nostra compagine è e resterà determinante con meno personalismi e maggiori azioni corali tra iscritti e amministratori per rappresentare al meglio le tante esigenze dei nostri concittadini del territorio anconetano».

Da parte sua, il commissario Pasqui ha ribadito la massima attenzione e l’impegno fattivo per far crescere il partito in un’area tanto importante come quella che rappresenta il capoluogo di regione. «La scelta di Teresa Stefania Dai Prà come mio vice - ha detto - è basata sulla grande stima che personalmente e come partito abbiamo verso di lei. Nei prossimi giorni incontreremo gli amministratori del territorio per ascoltare direttamente da chi opera ‘sul campo’ esigenze, criticità e proposte utili a consolidare il nostro movimento politico in una provincia come quella di Ancona dove serve un centrodestra forte e pronto a mettersi in gioco».