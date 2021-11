In arrivo le elezioni provinciali, Dai Prà incontra il commissario Pasqui

«Nelle scorse ore ho incontrato il commissario provinciale del partito Gianluca Pasqui per valutare insieme le possibili strade da percorrere in vista delle ormai imminenti elezioni provinciali ad Ancona». Così il vice commissario provinciale di Forza Italia, Teresa Stefania Dai Prà.

Prosegue: «Come partito, siamo disponibili a valutare i nomi che verranno proposti, sempre nel perimetro politico che va dal centrodestra alle liste civiche e che abbraccia tutto il mondo dei moderati. Forza Italia dispone certamente di candidati validi che potrebbero mettersi a disposizione. Invitiamo i nostri alleati a un confronto leale e costruttivo, senza imposizioni o diktat che non sarebbero di certo utili alla coalizione di centrodestra. Siamo certi di poter individuare un candidato unitario sul quale convergere tutti insieme per poter vincere la competizione elettorale in provincia di Ancona, specialmente in un momento storico dove certamente anche Forza Italia può far sentire il suo peso. Sabato 20 novembre». Conclude Dai Prà: «Con il commissario Pasqui incontreremo gli amministratori e i coordinamenti comunali del partito della provincia di Ancona».