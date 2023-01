Verso le comunali, Dai Pra' (Movimento Animalista). «No ai soliti schemi, partecipazione e condivisione»

ANCONA - «Da mesi assistiamo in silenzio, Ad un vero e proprio teatrino per il candidato sindaco di centrodestra. È chiaro che, al di là, delle frasi o post di rito non esiste una vera coesione sul nome.Del resto, ancora una volta, prendiamo atto del comportamento ad imporre anziché condividere e dialogare con tutte le forze politiche e la base degli iscritti dei vari partiti». Lo scrive in una nota il responsabile regionale del Movimento Animalista, Teresa Stefania Dai Pra'.

«Ogni nome sul tavolo è stato bocciato con flebili motivazioni e intanto , nello scorrere inesorabile del tempo, un solo nome è a bagno maria da mesi.

Segno evidente che attualmente non c’è condivisione ma imposizione.Ad ogni modo, il movimento animalista segue la linea finora espressa con chiarezza dagli esponenti Udc, lista civica 60100 di Tombolini nel prendere le distanze non solo dal metodo ma dal nome che circola insistentemente.

Ancona ha un patrimonio politico culturale ben delineato e non basta il vento in poppa del centrodestra per vincere nonostante la crisi evidente e inarrestabile del Pd.I cittadini hanno necessità di un candidato realmente civico, che non abbia incarichi politici in nessun partito e che sia esterno ai giochi di palazzo. Davvero c’è qualcuno che pensa che il cittadino non comprenda la differenza tra vera lista civica e lista di partito civica? Avere rappresentanti di partito con incarichi all’attivo nuocerebbe alla città Capoluogo e ai cittadini che hanno il sacrosanto diritto di conoscere e comprendere un programma ben definito per rilanciare una città martoriata dalla politica mancinelliana.Sono mesi che si leggono articoli con nomi ( sempre gli stessi da anni) e nessuna parola sui programmi.Notiamo a malincuore che lo spasmodico malato personalismo di alcuni e’ lontano anni luce dalle reali esigenze della città. Oltretutto, il candidato ideale deve avere a cuore l’ambiente e la difesa degli animali pertanto chi attua una politica Far West non rientra nel nostro interesse. Stiamo lavorando da mesi su un progetto civico che apre al mondo democratico liberale lontano da schemi preconfezionati. Per cambiare questa città c’è bisogno di partecipazione, programmi e volti nuovi».