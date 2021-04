Francesco Lollobrigida ad Ancona: «Progettare ripartenze post-Covid»

«La pandemia non è più un’emergenza, ormai è una crisi sanitaria ed economica. Non possiamo sapere quando finirà la crisi sanitaria, ma non possiamo immaginare che si sacrifichi l’economia di una Nazione: comparti come quello turistico non possono ripartire senza date precise. Riteniamo le proteste dei ristoratori, gestori di palestre e partite IVA, pur condannando sempre ogni forma di violenza, legittime e le loro istanze correttissime. Sono sparite le zone gialle dove si potevano svolgere, pur con limitazioni, alcune attività. È necessario far ripartire le attività in sicurezza a cominciare da quelle all’aperto visto che, secondo alcuni studi, solo un contagio su mille avviene all'esterno? Fratelli d’Italia vuole aperture immediate e in sicurezza». Questo è quanto annunciato questa mattina dal Capogruppo Fdi alla Camera dei Deputati, Francesco Lollobrigida, in conferenza stampa ad Ancona alla presenza di Emanuele Prisco, commissario regionale Fdi, e dei vertici regionali del partito. Sul piatto la ripartenza post-Covid e la ricostruzione delle aree terremotate. «Dobbiamo spingere la campagna vaccinale, mettendo anche le associazioni di categoria in condizione di poter collaborare, permettendo di ripartire il prima possibile – sostiene Emanuele Prisco, Commissario regionale di Fratelli d’Italia nelle Marche – Non è possibile vedere mezzi pubblici delle grandi città sovraccarichi di cittadini mentre bar e ristoranti, magari con spazi all’aperto, rimangono chiusi. Andremo a chiedere al Ministro Gelmini che il Governo cambi rotta rispetto all’atteggiamento e ai provvedimenti del Governo Conte».

«Ringrazio Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida e tutta Fratelli d’Italia per citare costantemente il ‘modello Marche’. Le Marche sono una delle prime regioni italiane per partite IVA, l’impegno delle attività economiche familiari piccole o medio-piccole sono fondamentali per il nostro benessere. Il mondo delle partite IVA ha sofferto tantissimo con la pandemia: alcune attività sono rimaste aperte malgrado fossero in perdita, altri hanno chiuso e altri ancora hanno sospeso l’attività. Questo non può accadere ancora, pena il tracollo sociale ed economico e una fortissima depressione dei nostri cittadini. Non dobbiamo abbassare la guardia dal punto di vista sanitario, ma dobbiamo iniziare a progettare il futuro ipotizzando anche una convivenza col virus» ha affermato Carlo Ciccioli, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.