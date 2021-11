Covid, i dem all'attacco della giunta Acquaroli: «Incapace, strizza l'occhio ai no vax»

«Le Marche registrano un boom di contagi, ben 390. La situazione è al limite perché abbiamo un numero elevatissimo, rispetto alle altre regioni, di pazienti in terapia intensiva. Abbiamo purtroppo un tracciamento inesistente perchè nelle Marche non si fanno tamponi e non si fanno neppure i vaccini perché siamo agli ultimi posti per le terze dosi. Nelle Marche purtroppo c'è una giunta regionale di destra che è totalmente incapace di gestire questa pandemia». Lo dice la marchigiana deputata dem, Alessia Morani in un video pubblicato sul suo profilo Facebook.

«Non è neppure più questione di essere di destra o di sinistra ma è questione di essere incapaci di gestire una regione in cui purtroppo la pandemia ha fatto più di 3mila morti. Ci sono dei governatori di destra, penso a Zaia o Fedriga, che hanno a cuore la propria comunità e che chiedono nuove restrizioni per i no vax. Qui- dice Morani- invece abbiamo purtroppo una giunta che strizza l'occhio ai no vax, in particolare l'assessora alla scuola lo fa ormai da mesi, e abbiamo un presidente totalmente incapace di prendere posizione rispetto alla necessità di fare i vaccini e che addirittura, da megafono della Meloni quale è, dice che il green pass non funziona». Quindi la dem attacca: «Purtroppo siamo in mano a una giunta di incapaci, che sottovalutano il pericolo, e che non stanno facendo niente per l'obiettivo di tutelare la propria comunità. E' davvero grave e dobbiamo fare qualcosa per modificare questo stato di cose: così davvero non si può andare più avanti».