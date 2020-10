Covid, Marcozzi: «Indennizzi immediati per le attività marchigiane»

«Tutela massima della salute ma qui si procede con Dpcm che creano solo confusione, non garantiscono un vero contrasto al Coronavirus e comporteranno una mazzata tremenda all'economia. Il Governo è in totale confusione. Servono indennizzi immediati alle attivita' costrette a chiudere». Lo sostiene, in una nota, la capogruppo di Forza Italia nell'Assemblea legislativa marchigiana, Jessica Marcozzi. L'azzurra sottolinea come nel primo trimestre 2020 nelle Marche abbiano chiuso 227 imprese.

«Ci batteremo affinchè questo Governo, completamente scollato e in controtendenza rispetto alle esigenze del tessuto produttivo e delle Regioni, si impegni per concedere immediatamente gli indennizzi economici a sostegno delle imprese e di chi vi lavora - continua Marcozzi- danneggiate da scelte governative improvvisate e non supportate da dati scientifici». Marcozzi ritiene che l'Esecutivo non abbia fatto abbastanza per farsi trovare pronto alla seconda ondata dell'emergenza sanitaria. «Il Governo nulla ha fatto dal primo lockdown per scongiurarne un secondo- conclude Marcozzi- nessuna misura per la scuola o il trasporto pubblico ad esempio. È incapace di gestire l'emergenza con criterio e lungimiranza».