Covid, la Lega attacca il Pd: «Strumentalizza le vaccinazioni di persone fragili»

«Il Pd sta strumentalizzando persino la vaccinazione delle persone disabili e fragili che ci accusa di non effettuare con le dovute priorità». In Consiglio regionale delle Marche l'assessore Filippo Saltamartini «ha spiegato chiaramente che non si può fare una classifica delle disabilità e che siamo obbligati a seguire un Piano nazionale, non appena ci saranno consegnate scorte sufficienti procederemo rapidamente alla vaccinazione di queste persone».

Il gruppo regionale della Lega interviene in difesa dell'assessore alla Sanità dopo le critiche, mosse in particolare dagli esponenti dem, sulla mancata priorità riconosciuta ai disabili e alle persone fragili nelle operazione di vaccinazione. «Il Pd continua a fare demagogia al solo scopo di denigrare l'azione del governo regionale, specie quella dell'assessore alla Sanità Saltamartini, che, non solo sta gestendo al meglio la pesante situazione legata al covid, ma sta programmando quello che il Pd non ha fatto per anni- concludono- La lotta al Covid si fa con i vaccini, non diffondendo fake news. La realta' e' che i disastri del Governo e del Pd sono nei fatti, come nei fatti sono gli sforzi costanti ed eccezionali di questo primo scorcio di legislatura».