Covid, per Acquaroli è iniziata una nuova fase: «Occorre adeguare le regole»

ANCONA - «I governatori chiedono al Governo discontinuità sulla classificazione a colori e su un'altra serie di tematiche. Questa è una fase completamente nuova e dovremo adeguare le regole». È la posizione del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, espressa anche nell'ultimo incontro con gli altri governatori. Per questa settimana le Marche restano in zona gialla ma per la prossima settimana rischiano il passaggio in zona arancione.

«Questa settimana tutti e tre gli indicatori sono stati superati e se ci sarà la classificazione rischiamo di andare in zona arancione- aggiunge Acquaroli-. Il numero dei contagi ha sicuramente rallentato come ha rallentato la crescita dei ricoveri in terapia intensiva e nelle aree mediche. Ma anche se i numeri sono inferiori si vanno a cumulare a quelli pregressi».